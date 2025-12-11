【モンスターハンターショーケース】 12月11日 17時公開予定

カプコンは、配信を延期していた「モンスターハンターショーケース」について、12月11日17時より公開することを発表した。

「モンスターハンターショーケース」は、「モンスターハンターワイルズ」などの最新情報を伝える番組。12月9日7時より配信予定だったが、前日の夜に青森県沖を震源とする地震が発生し、また津波注意報が発表された状況を受けて延期となっていた。

当初はプレミア公開を予定していたが、通常公開に変更。公開後はいつでも配信が確認できる。番組では、「モンスターハンターワイルズ」無料タイトルアップデート第4弾の詳細や「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の新情報が公開される予定。

(C)CAPCOM