カプコンは、配信を延期していた「モンスターハンターショーケース」について、12月11日17時より公開することを発表した。
「モンスターハンターショーケース」は、「モンスターハンターワイルズ」などの最新情報を伝える番組。12月9日7時より配信予定だったが、前日の夜に青森県沖を震源とする地震が発生し、また津波注意報が発表された状況を受けて延期となっていた。
当初はプレミア公開を予定していたが、通常公開に変更。公開後はいつでも配信が確認できる。番組では、「モンスターハンターワイルズ」無料タイトルアップデート第4弾の詳細や「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の新情報が公開される予定。
青森県沖を震源とする地震の状況を鑑みて配信を延期しておりました「モンスターハンターショーケース」につきまして延期後の日程が決定いたしましたので、お知らせいたします。
■公開日時
2025年12月11日(木) 17時予定
■公開方法
プレミア公開から通常公開に変更いたします。… pic.twitter.com/trPQZRAt2j
