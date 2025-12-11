美女社長YouTuber浦西ひかる、美ボディ際立つベアトップ＆ショーパンコーデ「努力の賜物」「異次元スタイル」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/12/11】YouTuberでモデルの浦西ひかるが12月9日、自身のInstagramを更新。ミニ丈トップスにショートパンツを合わせたスタイルを披露し、話題になっている。
【写真】美女社長YouTuber「異次元スタイル」美脚スラリショーパン姿
浦西は「いい写真いっぱいありすぎて迷う」とつづり、胸元の大きなリボンが特徴的なミニ丈トップス姿に赤のショートパンツ姿を披露。ベアトップのトップスからはほっそりとしたウエスト、ショートパンツからはスラリとした美しい脚を覗かせている。
この投稿にファンからは「可愛すぎてたまらん」「ウエスト綺麗すぎ」「努力の賜物」「さすがモデルさん」「異次元スタイル」などといった反響が寄せられている。
浦西はYouTubeやモデル活動のほか「BreakingDownガール」としても知られ、会社経営やポーカーハウス「THE CROWN」のオーナーも務めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
