【モデルプレス＝2025/12/11】女優の安田成美が12月10日、自身のInstagramを更新。手編みの作品を公開した。

◆安田成美、手編みポシェット公開


安田はネイビーに白の編み込み模様が入ったポシェットを斜めにかけている自身のショットを公開。「初の編み込み模様のミトンに苦戦！3度もほどいて編み直したというのに、親指部分をすっかり忘れていたことに気づいてびっくり」と当初はミトンを編むつもりだったがハプニングがあったことを明かし「もうやり直す気力も尽きてしまって苦渋の策！ポシェットに…携帯でも入れるか…こんなになっちゃって」とポシェットが出来上がった経緯を綴った。

◆安田成美の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ポシェット可愛い」「冬にピッタリ」「模様が素敵」「作品の販売希望します」「すごく素敵」「クオリティ高い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

