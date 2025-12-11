せいせい、美ウエスト見せショーパン姿のバックショット披露「ぐっと来る」「女神がいるキッチン」と反響
【モデルプレス＝2025/12/11】モデルの“せいせい”こと田向星華が12月10日、自身のInstagramを更新。キッチンに立つバックショットを披露した。
【写真】24歳ギャルモデル「セクシーすぎる料理姿」ショーパンのバックショット
せいせいは「料理だけはずっと得意やで」と記し、食材と調理用具を前に、キッチンに立つ後ろ姿を投稿。黒いショートパンツを身につけ、オフショルダーの赤いトップスからは、美しい肩と背中のライン、ウエストが大胆にのぞいている。
この投稿に、ファンからは「ぐっと来る」「女神がいるキッチン」「美人でスタイル良くて料理上手、パーフェクトすぎる」「セクシーすぎる料理姿」「ご飯どころじゃない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
