「今日好き」瀬乃真帆子、膝上チェックミニスカ姿「脚長すぎ」「どこを切り取っても可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が8日、自身のTikTokを更新。ミニスカートコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
瀬乃は「サビから切り取って載せようと思ったけどシュールでおもろいから全貌載せてみる」とコメントを添え、動画を投稿。ケープの中に手を入れ、スカートの丈をさらに短く直すシーンなども含めて披露している。
この投稿に、ファンからは「どこを切り取っても可愛い」「服似合ってる」「準備中と本番の表情の対比がすごい」「スタイル抜群」「脚長すぎ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆瀬乃真帆子、ミニスカダンスを披露
◆瀬乃真帆子の動画に反響
