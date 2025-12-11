LiSA“超ミニ丈”×破れた網ソックスで美脚披露「カッコ良すぎ」「圧倒的存在感」の声
【モデルプレス＝2025/12/11】歌手のLiSAが12月10日、自身のInstagramを更新。ライブの衣装姿を公開し、話題となっている。
【写真】38歳鬼滅歌手「カッコ良すぎる」超ミニ×破れた網ソックスで圧巻美脚
LiSAは「＃LiSAパッチウォークツアー」とつづり、写真家のHajime Kamiiisaka氏が撮影したライブ中の姿を公開。ボリューミーなロングスカートに革ジャンを合わせた衣装や、ミニ丈のワンピース衣装を着用した姿を披露した。ミニ丈に破れた網ソックスを合わせた衣装からは、スラリとした美しい脚が伸びている。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「カッコ良すぎる」「脚長すぎ」「圧倒的存在感」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆LiSA、美脚輝くライブショット公開
◆LiSAのライブショットが話題
