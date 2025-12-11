星野源、大物俳優との2ショット公開「友達と韓国行ってきたよ」報告に反響「ほっこり」「2人のお洋服が素敵」
【モデルプレス＝2025/12/11】音楽家で俳優の星野源が12月9日、自身のInstagramを更新。俳優の松重豊との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】星野源と密着する62歳大物俳優
星野は投稿にて「友達と韓国行ってきたよ」と日本語・韓国語・英語・中国語でつづり、松重との2ショットを投稿。肩を寄せた2人が笑顔でカメラ目線を送る姿を公開している。
この投稿には「韓国楽しそう」「2人のお洋服が素敵」「松重さんとおいしいご飯食べたかな」「ほっこりした」「かわいい写真ですね」などの反響が寄せられている。2人は、星野が出演する番組「おげんさんといっしょ」（NHK総合/2019・2020・2022・2025）にて共演していた。(modelpress編集部)
