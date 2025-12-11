藤田ニコル、第1子妊娠を発表 夫は俳優・稲葉友 春頃出産予定「あたたかく見守って」 2023年に結婚
モデルでタレントの藤田ニコルが11日にインスタグラムを更新。第1子妊娠を発表すると、ファンや著名人から祝福の声が多数寄せられた。
【写真】藤田ニコル、若奥様感あふれる和装ショットが「美しすぎる」「スタイル抜群」（5枚）
2023年8月に俳優・稲葉友との結婚発表をした藤田。今回は「皆様へ 師走の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と投稿。
続けて「新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です。出産は春頃を予定しております。これからもひとつひとつの仕事に真摯に向き合ってまいりますので、あたたかく見守っていただけましたら幸いです」「2025年12月11日 稲葉友 藤田ニコル」とつづった。
ファンや交友のある著名人からは「おめでとうございます！」「自分の事のように嬉しいです」「号泣」などのコメントが多数贈られている。
■藤田ニコル（ふじた にこる）
1998年2月20日生まれ。2009年にファッション雑誌『nicola』のモデルオーディションに応募し、グランプリを獲得。同年からモデル活動を開始し、以降はタレントとしてもバラエティ番組でも活躍中。
引用：「藤田ニコル」インスタグラム（＠2525nicole2）
