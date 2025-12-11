BIGMAMA、シングル「The Parade」を2026年1月1日リリース「人生は続いていくパレードだ」
BIGMAMAが2026年1月1日、ニューシングル「The Parade」をデジタルリリースすることが決定した。
BIGMAMAは遊園地やアトラクションが活動のテーマだ。遊園地の過ごし方は人それぞれだが、「その日の楽しかった思い出、歩き疲れた記憶、待ち時間のくだらない会話、特別な瞬間、暗くなってまだまだ帰りたくないなと思いながら、ふと見た先に光り輝くパレードが行われている」──そんな煌びやかな情景がふんだんに詰まった新曲が「The Parade」だという。思わず体が反応してしまうリズミカルなサウンド、記憶に残る印象的なフレーズ、それらがPOPで華やかな世界観をつくり上げた。
なお、リリースに先駆けて12月15日、2025年に代打DJを務めるなど縁のある番組FM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』にて、ラジオ初オンエアが決定した。
以下にニューシングル「The Parade」に関するメンバーのコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「後ろを振り向けば昨日の自分がいて、
前を向けばまだ見ぬ明日の自分の背中が見えてくる。
生きることは、考え方ひとつでパレードに。
お気に入りの音楽が鳴り、旗がその日の風の気分で揺れ、
景色がゆっくり移り変わっていく。
気づけば自分の足で、こんなにも遠くまで歩いてきたんだっけか。
時に道を間違えて、迷い立ち止まることがあっても、焦る必要はない。
道は必ずどこかへ続いている。
真っ直ぐとは限らない。遠回りだっていい。寄り道したっていい。
それでも必ず、これまでとこれから、過去と未来はつながっている。
どこへ行こう。誰と行こう。
ひとりで行こう。一緒に行こう。
本気で行こう。気楽に行こう。
真面目に行こう。不真面目に行こう。
奪わず行こう、届けに行こう。
とにかく行こう。行けるまで行こう。
行く先はきっとひとつさ。
人生は続いていくパレードだ。
せっかくだから楽しまないと、一度きりを楽しみ尽くさないと。
もしも明日への扉に鍵がかかっていたとして、
この”The Parade”楽曲がその鍵のような役割を果たせたら」
──BIGMAMA
◆ ◆ ◆
■デジタルシングル「The Parade」
2026年1月1日(木)配信開始
形態：配信／ダウンロード
レーベル：FUSE RECORDS
▼ラジオ初オンエア
FM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』
12/15(月)6:00〜11:00 ※DJ大抜卓人
https://funky802.com/tacty/
■ツアー＜Welcome to the 𝐌𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑𝐋𝐀𝐍𝐃＞
▶ツアーファイナル
2026年1月8日(木) 愛知・名古屋 DIAMONDHALL
▶10月24日の振替公演
2026年3月1日(日) 東京・下北沢ERA ※SOLDOUT
■ライブ／イベント出演情報
▼2025年
●＜類は音を呼ぶ Vol.3 -Jam Party-＞
12月19日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama
w/ オレンジスパイニクラブ、KALMA、THE BOYS&GIRLS、ハク。
●＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞
12月26日(金) 大阪・インテックス大阪
●＜LIVE DI:GA JUDGEMENT 2025＞
12月30日(金) 東京・渋谷CLUB QUATTRO / TAKE OFF 7
▼2026年
●＜金&安with金＞＊金井・安井のみ
1月21日(水) 東京・八王子Match Vox
●＜TOTALFAT Presents「PUNISHER’S NIGHT 2026」＞
1月24日(土) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
●＜the telephones「We wanna scream “DISCO” with you everywhere!!! 日本全国どこでもディスコ!!!」＞
2月07日(土) 福岡 OP’s
2月08日(日) 広島 SECOND CRUTCH
