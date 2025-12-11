BIGMAMAが2026年1月1日、ニューシングル「The Parade」をデジタルリリースすることが決定した。

BIGMAMAは遊園地やアトラクションが活動のテーマだ。遊園地の過ごし方は人それぞれだが、「その日の楽しかった思い出、歩き疲れた記憶、待ち時間のくだらない会話、特別な瞬間、暗くなってまだまだ帰りたくないなと思いながら、ふと見た先に光り輝くパレードが行われている」──そんな煌びやかな情景がふんだんに詰まった新曲が「The Parade」だという。思わず体が反応してしまうリズミカルなサウンド、記憶に残る印象的なフレーズ、それらがPOPで華やかな世界観をつくり上げた。

なお、リリースに先駆けて12月15日、2025年に代打DJを務めるなど縁のある番組FM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』にて、ラジオ初オンエアが決定した。

以下にニューシングル「The Parade」に関するメンバーのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「後ろを振り向けば昨日の自分がいて、

前を向けばまだ見ぬ明日の自分の背中が見えてくる。

生きることは、考え方ひとつでパレードに。

お気に入りの音楽が鳴り、旗がその日の風の気分で揺れ、

景色がゆっくり移り変わっていく。

気づけば自分の足で、こんなにも遠くまで歩いてきたんだっけか。

時に道を間違えて、迷い立ち止まることがあっても、焦る必要はない。

道は必ずどこかへ続いている。

真っ直ぐとは限らない。遠回りだっていい。寄り道したっていい。

それでも必ず、これまでとこれから、過去と未来はつながっている。

どこへ行こう。誰と行こう。

ひとりで行こう。一緒に行こう。

本気で行こう。気楽に行こう。

真面目に行こう。不真面目に行こう。

奪わず行こう、届けに行こう。

とにかく行こう。行けるまで行こう。

行く先はきっとひとつさ。

人生は続いていくパレードだ。

せっかくだから楽しまないと、一度きりを楽しみ尽くさないと。

もしも明日への扉に鍵がかかっていたとして、

この”The Parade”楽曲がその鍵のような役割を果たせたら」

──BIGMAMA

◆ ◆ ◆

■デジタルシングル「The Parade」

2026年1月1日(木)配信開始

形態：配信／ダウンロード

レーベル：FUSE RECORDS ▼ラジオ初オンエア

FM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』

12/15(月)6:00〜11:00 ※DJ大抜卓人

https://funky802.com/tacty/

■ツアー＜Welcome to the 𝐌𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑𝐋𝐀𝐍𝐃＞

▶ツアーファイナル

2026年1月8日(木) 愛知・名古屋 DIAMONDHALL

▶10月24日の振替公演

2026年3月1日(日) 東京・下北沢ERA ※SOLDOUT

■ライブ／イベント出演情報

▼2025年

●＜類は音を呼ぶ Vol.3 -Jam Party-＞

12月19日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama

w/ オレンジスパイニクラブ、KALMA、THE BOYS&GIRLS、ハク。

●＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞

12月26日(金) 大阪・インテックス大阪

●＜LIVE DI:GA JUDGEMENT 2025＞

12月30日(金) 東京・渋谷CLUB QUATTRO / TAKE OFF 7

▼2026年

●＜金&安with金＞＊金井・安井のみ

1月21日(水) 東京・八王子Match Vox

●＜TOTALFAT Presents「PUNISHER’S NIGHT 2026」＞

1月24日(土) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

●＜the telephones「We wanna scream “DISCO” with you everywhere!!! 日本全国どこでもディスコ!!!」＞

2月07日(土) 福岡 OP’s

2月08日(日) 広島 SECOND CRUTCH

