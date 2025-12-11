１０日（日本時間１１日）に、ＦＡ野手の目玉ピート・アロンソ内野手と５年総額１億５５００万ドル（約２４２億円）で合意に達したと報じられたオリオールズが同日、ＦＡ先発投手の目玉フランバー・バルデス投手にも触手を伸ばしていると、ＭＬＢネットワークが伝えた。

「オリオールズの動きはまだ終わっていない。オリオールズが、Ｆ・バルデスと交渉している」と番組内で報じた。オ軍は、打線の中核と、先発投手が補強ポイント。打者では、アロンソに対して一塁手史上最高額となるオファーを出して、資金力豊かなメッツとの再契約を阻止した。だが、勢いはそれだけでは、止まらない。ファンの興奮も冷めやらぬ間に、更にエース候補の獲得に動き出した。

２０１６年には、クリス・デービス内野手と、球団史上最高額となる７年総額１億６１００万ドルで契約したが、その後、低迷期を迎え、縮小財政となっていたオ軍。昨年３月、億万長者の投資家、ルーベンスタイン・新オーナーによる買収が承認され、経営陣が一新した。今オフは、実質、新体制で迎える初めての補強期間。アロンソ＆バルデスという打と投の目玉の両取りとなれば、ドジャースやメッツ顔負けの補強となる。