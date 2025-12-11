メルボルン・シティFW金森健志が同点弾

オーストラリア・Aリーグのメルボルン・シティに所属するFW金森健志が12月10日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第6節のFCソウル戦に後半途中から出場し、左足の強烈ミドルを決めチームを敗戦から救った。

アビスパ福岡、鹿島アントラーズ、サガン鳥栖でプレーした31歳の金森は今夏にメルボルン・シティへ移籍し、海外リーグへ初挑戦。左サイドが主戦場だが、センターハーフなど中央での起用も増えている。

ACLE3連勝中で迎えたFCソウル戦はベンチスタートで、1点ビハインドの後半24分からの出番となった。するとその5分後、左サイドでパスを受けた背番号10の金森は右足のワントラップで前を向き、そのまま左足を振り抜いた。ペナルティーエリアの左端から放たれた強烈なシュートはゴール右隅のネットに突き刺さった。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xが「ゴラッソで魅せた」と金森のゴールハイライトを公開すると、ファンからは「金森カッコ良すぎるぞ！！！」「相変わらず凄いゴールばかり決めるな」「直前の右足でのコントロールがエロい」「シュートセンスがピカイチ」と称賛が寄せられていた。

金森の値千金のゴールで引き分けに持ち込んだメルボルン・シティは勝ち点を10に伸ばし、3位サンフレッチェ広島（勝ち点11）に次ぐ4位となった。（FOOTBALL ZONE編集部）