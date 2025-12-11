今季限りで契約が切れるクリスタルパレスの鎌田大地

イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスが、日本代表MF鎌田大地との契約延長を目指す姿勢を見せていると英メディア「フットボール・インサイダー」が報じた。

レポートでは、マンチェスター・ユナイテッドやブラックバーンでチーフスカウトの経験があり「現在もサッカー界に深いコネクションを持つ」ミック・ブラウン氏の解説としてクリスタル・パレスの現状を報じた。

ブラウン氏は「鎌田の契約延長に関してはオリバー・グラスナー監督に関する判断も影響するかもしれない」と、ドイツ1部アイントラハト・フランクフルト時代にもタッグを組み、今季限りで契約が切れる指揮官についても言及している。一方で、鎌田に対しては「日本代表選手を引き留めるために努力する意向だ」としている。

鎌田についてブラウン氏は「チームにとって非常に重要な選手になった」として、「聞いたところによると、経営陣とコーチングスタッフ陣は彼を非常に高く評価している。パレスは鎌田がチームにもたらしたものを評価し、その素晴らしい働きを評価して彼を引き留めようと決意している」と解説した。

8月に29歳の誕生日を迎え、キャリア最盛期にあると言える鎌田。昨季はクリスタル・パレスでFA杯も獲得してチームに大きなタイトルをもたらしたが、その動向が注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）