ハーゲンダッツ ジャパン株式会社が9日、全国10代～60代のハーゲンダッツファンの男女300人を対象に行った「2025年発売 ハーゲンダッツ フレーバー」に関する調査結果を発表。「ハーゲンダッツ フレーバー総選挙」の結果が明らかになった。



【写真】2025総選挙ベスト10 上位はチョコ系が席巻、6位以下には新たな味が

「2025年に発売されたハーゲンダッツ新商品のうち、“食べたい”と思うフレーバー」では、ミニカップ「ガナッシュショコラ」が24.0％を獲得し、人気1位となった。



次いで、第2位にはクリスピーサンド「タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～」（9.7％）、僅差の第3位にはミニカップ「悪魔のささやき『チョコレート』」（9.3％）と、「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」（9.3％）が同率でランクイン。第5位はバー「ザッハトルテ」（7.7％）となった。



「ガナッシュショコラ」が2位にダブルスコア以上の大差をつける圧倒的人気。ベスト5のうち、4フレーバーがチョコレート系となった。



また「ハーゲンダッツの定番フレーバーのうち、また食べたいと思うフレーバー」についての調査も実施。1位は、ミニカップ「バニラ」（22.7％）、2位はミニカップ「ザ・ミルク」（22.3％）、3位はミニカップ「クッキー＆クリーム」（15.7％）。今年3月に発売された新商品「ザ・ミルク」が、定番中の定番「バニラ」に僅差で迫る形となった。



（よろず～ニュース編集部）