ロッテから、プリン味の「爽」がパワーアップして帰ってくる！

2025年12月16日（火）より、「爽 贅沢濃蜜プリン」が全国のコンビニエンスストアで先行販売されます。

ロッテ「爽 贅沢濃蜜プリン」

希望小売価格：248円(税込)

発売日：2025年12月16日（火）

発売店舗：全国コンビニエンスストア先行

内容量：185ml

過去発売したフレーバーの中で圧倒的な人気を誇るプリン味がパワーアップして帰ってきます！

「濃厚なのに後味が良い」という爽ブランド大きな特徴はそのまま、北海道産生クリームを使用したプリンアイスに、特製焦がしカラメルソースを入れた濃蜜で濃い味わいが実現されています。

食べた瞬間に感じるアイスの満足感のある味わいと、微細氷が口の中を洗い流すことで生まれるすっきりとした後味が特徴です。

「爽」の微細氷が織りなすくちどけの良いおいしさと食感が楽しめます。

ワンランク上の爽体験ができる、帰ってきた「爽 贅沢濃蜜プリン」

2025年12月16日（火）より、全国のコンビニエンスストアで先行販売されます！

