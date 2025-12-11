ガールズグループaespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）の所属事務所が、オンライン上で悪質な書き込みを行った人々に対して強硬対応に乗り出す。

WINTERの所属事務所SMエンターテインメント（以下、SM）は10日、公式コメントを出し、「アーティストを公然と中傷する目的の悪意的な投稿および性的嫌がらせの掲示物を多数確認しており、これらの投稿を確認後、段階的に告訴手続きを拡大していく予定」と明らかにした。

SMは最近、特にDC Insideをはじめ、女性時代、Nate（ネイト）パン、instiz（インスティーズ）、theqoo（ザクー）、インスタグラム（Instagram）、X（旧ツイッター）、ユーチューブ（YouTube）などのプラットフォームで、WINTERを対象にした人格および名誉を毀損する投稿、性的嫌がらせの投稿などを多数確認したと伝えた。

SMは「当社は上記のプラットフォームなどにaespa関連の悪意的な投稿を作成した者に対しても、刑事告訴および民事請求を進めている」とし、「善処なしで強硬に対応する予定なので、よくないことに関わらないようにご注意いただきたい」と伝えた。

一方、WINTERは最近、グループBTS（防弾少年団）のメンバーJUNG KOOKとの間に熱愛説が流れた。オンラインコミュニティでは、二人が最近同じ形の犬のタトゥーを入れた点、そっくりのインナーイヤー型イヤホン、帽子などを着用していた点を挙げ、交際しているのではないかと推測した。