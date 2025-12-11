グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」から、『東京ばな奈 クリアポーチ』『東京ばな奈 メタルキーホルダー』が登場！

2025年12月8日(水)よりNewDays+HANAGATAYAグランスタ東京京葉ストリートにて販売されています！

東京ばな奈 「クリアポーチ」「メタルキーホルダー」

発売日：2025年12月8日(月)

販売店：NewDays+HANAGATAYAグランスタ東京京葉ストリート

東京ばな奈sなど、1月以降順次展開予定

1991年より“新しい時代の東京みやげ”として誕⽣した東京ばな奈は、愛され続けて35年。

そんな東京みやげの定番『東京ばな奈』から、レトロかわいいクリアポーチとメタルキーホルダーの2アイテムが販売されています。

いつでも東京の思い出を持ち歩ける東京ばな奈グッズは、旅やお出かけのお供にはもちろん、お土産にもぴったりです。

東京ばな奈 クリアポーチ

参考小売価格：550円(税込)

テーマは「パッケージの世界に閉じ込めて！」。

東京ばな奈のパッケージデザインを再現したクリアポーチ。

推し活に活用したり、おやつを入れたり、使い方はいろいろ。

大切なもの、クリアポーチの中で「見ぃつけたっ」！

東京ばな奈 メタルキーホルダー

参考小売価格：550円(税込）

テーマは「パッケージの世界から飛び出して！」。

東京ばな奈が手のひらサイズのキーホルダーになって一緒に旅をします。

旅が終わった後も、東京観光の思い出としていつでも寄り添います。

いつでも東京の思い出を持ち歩ける、旅のお供やお土産にぴったりのグッズが登場。

「東京ばな奈ワールド」の『東京ばな奈 クリアポーチ』『東京ばな奈 メタルキーホルダー』は、NewDays+HANAGATAYAグランスタ東京京葉ストリートにて販売中です！

