選手による読み聞かせも！東京書房×川崎フロンターレ「しおり作りワークショップ」

東京書房が、クラブパートナーである川崎フロンターレと共に、グランツリー武蔵小杉にて「しおり作りワークショップ」を開催。

読書週間最終日に合わせ、子どもたちが本に触れる最初のきっかけを提供するイベントが実施されました。

東京書房×川崎フロンターレ「しおり作りワークショップ」

開催場所：グランツリー武蔵小杉 イベントスペース

主催：東京書房

協力：川崎フロンターレ

「本を捨てないで」を合言葉に、地域における古本・古書の整理支援や文化継承に取り組む東京書房。

今回のイベントは、その活動の一環として企画され、多くの親子連れで賑わいを見せました。

当日の様子を記録した動画も公開されており、子どもたちが制作に取り組む姿や会場の雰囲気を確認することができます。

自分だけの「しおり」を手作り体験

ワークショップでは、色紙・紐・装飾シールなどの素材を自由に組み合わせ、オリジナルのしおりを作成。

古くから読書の友として親しまれてきた道具を自分の手で作ることで、子どもたちが楽しみながら本への関心を深める機会となりました。

完成したしおりはそのまま持ち帰ることができ、日々の読書タイムを彩るアイテムとして活用されます。

選手による読み聞かせと地域貢献

ワークショップ終了後には、同会場にて川崎フロンターレの選手による読み聞かせイベント「フロンターレ選手と本を楽しもう！」も実施。

地域の子どもたちが本に親しむ機会を広げる取り組みとして、参加者から高い関心を集めました。

東京書房は今後も、読書の魅力や本の価値を伝える活動を継続し、地域文化への貢献を目指します。

本と地域をつなぐ温かいイベントレポート。

当日の雰囲気や詳細は、東京書房の公式ホームページやSNSでも発信されています。

東京書房×川崎フロンターレ「しおり作りワークショップ」の紹介でした。

