標高1,100mで迎える新年！佐久スキーガーデン パラダ「平尾山 初日の出 山頂リフト」

高速道路直結のスキー場「佐久スキーガーデン パラダ」にて、2026年1月1日(木)に「平尾山 初日の出 山頂リフト」が開催。

早朝の澄んだ空気の中、リフトと徒歩で標高約1,100mの山頂を目指し、新年の幕開けとなるご来光を観賞する特別営業イベントが登場。

佐久スキーガーデン パラダ「平尾山 初日の出 山頂リフト」

開催日：2026年1月1日(木)

開催地：佐久スキーガーデン パラダ（南パラダ）

料金：リフト往復 600円

リフト運行開始：5:30より（第8リフト乗車）

長野県佐久市にある「佐久スキーガーデン パラダ」が実施する、元旦恒例の早朝イベント。

参加者は第8リフトと第6リフトを乗り継ぎ、降車後約15分の徒歩移動を経て山頂へアクセスします。

なお、当日の早朝は高速道路側のエスカレーターが稼働前のため、一般道経由で「みはらしの湯駐車場」を利用する必要があります。

八ヶ岳と佐久平を一望する絶景

山頂からは、八ヶ岳の雄大な姿や佐久平の街並みを見渡すことが可能。

冬の清冽な空気の中で迎えるご来光は、家族連れや写真愛好家からも注目を集める光景です。

氷点下の環境となるため、手袋や帽子などの防寒対策に加え、雪道に対応した滑りにくい靴での参加が推奨されます。

新年の始まりを彩る雲海と温泉

気象条件が整えば、視界いっぱいに広がる雲海に出会える可能性も魅力のひとつ。

鑑賞後は、併設の日帰り温泉施設「みはらしの湯」が7:30からオープンし、8:00より入浴が可能。

フロント横では「おにぎりセット」や「みそ田楽」の販売も予定されており、冷えた体を温めながら新年の朝をゆっくりと過ごせます。

圧倒的な景観と共に一年をスタートできる特別な体験。

元旦だけの早朝営業で、心に残る新年の瞬間を楽しめます。

佐久スキーガーデン パラダ「平尾山 初日の出 山頂リフト」の紹介でした。

