探究学習の効果を可視化！教育と探求社・東京大学CASEER「共同研究」

教育と探求社と東京大学大学院教育学研究科附属 学校教育高度化・効果検証センター（CASEER）が、中学・高等学校における探究学習の実態調査を行う共同研究を2025年11月1日より開始。

20年以上にわたる学校現場での実践知と学術的知見を掛け合わせ、生徒の学びや意識への影響を科学的に分析する取り組みです。

教育と探求社・東京大学CASEER「探究学習に関する共同研究」

研究開始日：2025年11月1日

研究テーマ：中学・高等学校における探究学習に関する実態及び効果に関する研究

調査対象：2025年度は20校（予定）

連携機関：株式会社教育と探求社、東京大学大学院教育学研究科附属 学校教育高度化・効果検証センター（CASEER）

全国の中学・高等学校で広がりを見せる「探究学習」について、その実態と効果を明らかにする共同研究。

特に民間企業と連携した探究学習プログラムに着目し、調査設計から分析、成果公表までを行います。

教育と探求社が持つ長年の実践ノウハウと、CASEERの専門的な調査分析力を融合させ、教育現場における質の高い探究学習の実現を目指すプロジェクトです。

研究の背景と目的

探究学習が教育現場で定着しつつある一方で、「どのような取り組みが具体的な学びに結びついているのか」という手応えが得にくい現状があります。

また、探究学習に対して消極的な生徒や教員も存在することから、データに基づいた意義や効果の提示が求められています。

本研究では、学校現場のリアルな実態を捉え直し、生徒一人ひとりの取り組みや教員の関わり方が、学習効果や自己認識にどう影響するかを多角的に検証します。

各機関の役割と展望

教育と探求社は、探究型学習プログラム「クエストエデュケーション」などを通じて培ったネットワークと知見を提供。

CASEERは、教育実践の調査研究と効果検証の専門機関として、学術的な枠組みでの分析を担当します。

今年度は20校を対象に調査を実施し、来年度以降は規模を拡大する予定。

得られた知見は報告書等で公表され、教育現場と社会で共有可能な資産として蓄積されていきます。

実践と研究の往還により、探究学習の質を次の段階へと押し上げる重要な一手。

データに基づく検証が、これからの教育現場に新たな示唆をもたらすことに期待が高まります。

教育と探求社・東京大学CASEER「探究学習に関する共同研究」の紹介でした。

