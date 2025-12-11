Æî¥¥ã¥ó¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¹ë16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNS¶Ø»ß¤Ë»ä¸«¡Ö¿ÆÌÜÀþ¤Ç¸«¤¿¤é½õ¤«¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬11Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNSÍøÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ëË¡°Æ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤Ã¤½¤ê¡©ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿»³Î¤Î¼ÂÀ
¡¡»³Î¤¤Ï¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ê¸«¤òµá¤á¤é¤ì¡ÖSNS¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëºÇ¶á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¦¡£¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤À¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë´í¸±¤À¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½õ¤«¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖSNS¤È¤¤¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ºÍÇ½¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖºÍÇ½¤¬½Ð¤ë¤¤Ã¤«¤±¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ì¤âÆ±»þ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ºÍÇ½¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤Ã¤½¤ê¡©ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿»³Î¤Î¼ÂÀ
¡¡»³Î¤¤Ï¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ê¸«¤òµá¤á¤é¤ì¡ÖSNS¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëºÇ¶á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¦¡£¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤À¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë´í¸±¤À¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½õ¤«¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖSNS¤È¤¤¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ºÍÇ½¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖºÍÇ½¤¬½Ð¤ë¤¤Ã¤«¤±¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ì¤âÆ±»þ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ºÍÇ½¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£