AKB48伊藤百花、大島優子の“神対応”に驚き「開いた口がふさがらなかった」
AKB48の伊藤百花（22）が11日、都内で行われた1stフォトブック『百花（ひゃっか）ずかん。』（光文社）の発売記念会見に登場した。“推しメン”だという大島優子の神対応を明かした。
【写真】可愛すぎる！ハートポーズを振りまく伊藤百花
AKB48は、12月4日〜7日まで日本武道館でAKB48の20周年記念コンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』を開催。1期生を含むOGメンバーも大勢出演し話題となったが、伊藤は憧れの先輩として大島を挙げ「小学生からファンだったので、レッスンとかでお会いできてうれしかったです」と振り返る。
伊藤はライブで「波乗りかき氷」で大島のポジションに立ちパフォーマンスしたが、次の日に大島が登場して同楽曲を披露した際には、「伊藤百花、22歳です！」と自己紹介して会場を盛り上げる場面も。それを見た伊藤は「神対応すぎて仰天して、開いた口がふさがらなかったんですけど、より尊敬の気持ちが増して、より大好きになりました！」と喜びを口にした。
本作はグラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は、鎌倉ひとり旅、読み物編は、好きなものとヒストリー、Q&Aの3部構成となる。12月6日に22歳になった伊藤の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そして、“いともも”のすべてが詰まったフォトブックとなっている。
【写真】可愛すぎる！ハートポーズを振りまく伊藤百花
AKB48は、12月4日〜7日まで日本武道館でAKB48の20周年記念コンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』を開催。1期生を含むOGメンバーも大勢出演し話題となったが、伊藤は憧れの先輩として大島を挙げ「小学生からファンだったので、レッスンとかでお会いできてうれしかったです」と振り返る。
本作はグラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は、鎌倉ひとり旅、読み物編は、好きなものとヒストリー、Q&Aの3部構成となる。12月6日に22歳になった伊藤の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そして、“いともも”のすべてが詰まったフォトブックとなっている。