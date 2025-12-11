ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場することを辞退した。10日（日本時間11日）、米スポーツラジオ局「AM570ラジオ」のデビッド・ヴァセグ氏が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

同氏は「テオスカー・ヘルナンデスは2024年シーズン以前から必要だったオフシーズンの体の回復期間にあてるため、代表監督のアルバート・プホルスに今年はドミニカ共和国代表として出場しないと伝えた」と投稿した。

T・ヘルナンデスは23年オフにマリナーズをFAとなり、2350万ドル（約34・6億円）の単年契約でドジャースに加入。24年シーズンは大谷翔平に次ぐチーム2位の34本塁打、99打点を記録するなど、勝負強さを発揮し4年ぶりの世界一に貢献。シーズン後に再びFAとなり、ドジャースと3年6600万ドル（約104億円）で再契約を結んだ。

今季も打率・247、ともにチーム3位となる25本塁打、89打点を記録し、ワールドシリーズ連覇に貢献。その一方で、守備面では課題があり、今季のドジャース外野守備がOAA（スタットキャストが算出する、平均より何個アウトを増やしたか/減らしたかを示す守備指標）で18位に沈んだ。

こういった事情を踏まえ、今オフはトレードの噂が出ていたが、ロバーツ監督は「テオは我々にフィットしている」とトレード説を否定。チーム編成上、トレードについては決定事項ではないものの「現時点では、彼は我々の右翼手だ」と語気を強めた。

一方、アストロズの正捕手ヤイネル・ディアスは同国代表で出場する見通しとなった。