DragonAshのボーカル＆ギターKjこと降谷建志（46）が率いるロックバンドThe Ravensが11日までに公式X（旧ツイッター）を更新。ライブ会場での痴漢行為に対して警告した。

公式Xでは、「現在、一部のライブ会場において痴漢行為が頻発しているとの報告を受けています」と切り出し、続けた。

「このような卑劣な行為は、会場の安全と、皆様が楽しみにしているライブ体験を根底から破壊する重大な犯罪行為です。痴漢行為は犯罪です 痴漢行為は、いかなる理由があろうと絶対に許されません。軽い気持ちでの接触や、混雑を装った行為もすべて含まれます」と説明した。

その上で「性犯罪・迷惑行為として、厳正に対処します。発見次第、即座にスタッフが警察へ通報し、身柄を引き渡します。会場からの即時退場を命じます（払い戻しはありません）。今後の全公演への出入りを永久に禁止します」と警告。「私たちは、皆様が安心して楽しめる安全な空間を守るため、不審者・不審な行動に対する警備体制監視を強化します」とした。

さらに「もし、被害に遭われた場合、または不審な行為を目撃された場合は、ためらわずに、すぐに近くの会場スタッフ、警備員に知らせてください。周囲の人に助けを求めることも有効です」と促し、「全ての皆様が安全に、心から音楽を楽しめる場所を守る為に、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。