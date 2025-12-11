BTS・Jimin、月明かりの下で“幻想的”新ビジュアル公開 ブランド「LADOR」モデルに就任
BTSのJiminが、パーソナルケア専門ブランドLADOR（ラドール）の広告モデルに起用された。11日、同ブランドが発表した。
【写真】「LADOR（ラドール）」モデル就任、BTS・Jiminの新映像
起用について「Jiminさんの多彩な魅力とポジティブなエネルギーは、世界中に良い影響力を与えています。私たちは、こうした姿が当ブランドの目指す価値観と深く合致すると考え、この度の起用を決定いたしました」といきさつを説明。「Jiminさんが持つ上品でトレンディなイメージを通じて、LADOR(ラドール)の洗練されたブランドアイデンティティを、より深く皆様にお伝えできることを期待しております」とコメントした。
また、新映像も公開。“オスマンサスの香りが世界を染める”というメッセージを中心に制作された映像で、Jiminは、月明かりの下で神秘的かつ幻想的なビジュアルを披露し、オスマンサスの香りを視覚的に表現している。
