「LADOR（ラドール）」モデルに就任したBTS・Jimin

写真拡大

　BTSのJiminが、パーソナルケア専門ブランドLADOR（ラドール）の広告モデルに起用された。11日、同ブランドが発表した。

【写真】「LADOR（ラドール）」モデル就任、BTS・Jiminの新映像

　起用について「Jiminさんの多彩な魅力とポジティブなエネルギーは、世界中に良い影響力を与えています。私たちは、こうした姿が当ブランドの目指す価値観と深く合致すると考え、この度の起用を決定いたしました」といきさつを説明。「Jiminさんが持つ上品でトレンディなイメージを通じて、LADOR(ラドール)の洗練されたブランドアイデンティティを、より深く皆様にお伝えできることを期待しております」とコメントした。

　また、新映像も公開。“オスマンサスの香りが世界を染める”というメッセージを中心に制作された映像で、Jiminは、月明かりの下で神秘的かつ幻想的なビジュアルを披露し、オスマンサスの香りを視覚的に表現している。