お笑いコンビ「空気階段」の水川かたまり（35）が10日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。大人気女優の素顔を明かした。

この日は堤幸彦監督が登場。ドラマや映画現場の裏話に花が咲いた。役者の仕事も増えている水川は、ドラマで共演した石田ゆり子について語り始めた。

「ドラマや映画の現場って、撮影してる合間にスタッフさんから“え〜○○さんより差し入れ頂きました〜！”って呼びかけがあって、“わ〜！”パチパチパチ…みたいになるじゃないですか」と、差し入れした際のあるあるな光景を説明。その現場でも、「石田さんがすごい美味しそうなレモンケーキを差し入れしてくださったんですよ。で、スタッフさんが“石田ゆり子さんよりレモンケーキの差し入れをいただきました〜！”って」と、恒例の報告がなされたという。

すると、「石田さん、多分謙遜されたんだと思うんですけど。（照れながら）“あ…めっちゃ不味いんで、めっちゃ不味いんで…”って」と当時の石田の反応を水川が再現。かまいたち・濱家隆一は「謙遜の方向を間違えた！かわいい。“安いもんなんで”とかじゃなくて“不味いんで”…じゃあ差し入れすなよ、ってなるもんな」と大笑い。水川は「めっちゃ美味しかったです」と振り返っていた。