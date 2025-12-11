AKB48の伊藤百花（22）が11日、都内で、ファーストフォトブック「百花ずかん。」の発売記念会見を行った。

発売のきっかけはライブ配信サービス「SHOWROOM」とAKB48グループでのオーディショングランプリで1位に輝いたことで、「ファンの方と一緒に勝ち取ったもの。1つの目標であったのでうれしさと、こんなにも早く出せるんだとありがたい気持ちで、驚きました」と喜んだ。

フォトブックにはさまざまな表情に加えて、インタビューなども掲載されている。「写真だけじゃなくて、人生とか好きなものとか、自分のことを詰め込んだものになっています。私の人生を全部知っていただけるんじゃないかな」と期待を込め、「フォトブックを読んでいただいたら、これ以上の情報は出ないってくらい」と笑った。

撮影地は神奈川県・鎌倉。撮影は1日で行ってといい、「バタバタしたけどスタッフさんが『かわいくしようね』って作り上げてくれて、とても青春でした」と振り返った。

周囲からの反響を聞くと、「1カット出る度に好きなカットを教えてくれたり、反応してくれたり、うれしかったです。メンバーはフォトブックの公式X（旧Twitter）アカウントを私より先にフォローしてくれていました」と笑顔を見せた。

4日から7日まで行われたグループの20周年記念の武道館公演で、正規メンバーへの昇格と、来年発売の67枚目のシングルでセンターを務めることが発表された。「武道館で私のことを知ってくださった方がいるので、このフォトブックを読んで私のことを知っていただけたら」とアピールした。

一番自信のある表情は「笑顔」。ファンからも大好評だといい、「笑った時に細くなる目とか、すごく自信があります」と胸を張った。