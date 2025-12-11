菊屋きく子『引きこもり女子は異世界召喚されて女神となる～冷酷王子の妃なんてお断りです！～1』（キルタイムコミュニケーション）が12月12日に発売される。

【写真】『引きこもり女子は異世界召喚されて女神となる』

「コミュ障引きこもり女子と無礼な冷酷王子の口下手な二人がおりなすラブコメファンタジー第1巻！」

引きこもりでコミュ障な女性・あさは、小学生のときに家から出ることができなくなってしまった。小さいころから人付き合いがうまくいかず、人の目や外に恐怖を覚え、身体が動かなくなってしまう。

そんなあさだったが、ある日突然、異世界に“女神”として召喚されてしまう。実は両輪の勧めもあり裁縫や人形作りが得意だったあさ。現世でも自分のつくった作品で生計を立てながら一人暮らしをしていた。そんな境遇が影響してか、あさの作ったものが動きだすという女神の力を得ることとなる。

しまいにはあさの力で世界を救ってほしいと言われたうえに、無愛想な美青年・王子シャルマの妃候補になる。そんなすれ違いばかりの不器用な二人だが、少しずつ歩み寄っていき……？

本書の発売を記念して該当書店では描き下ろしイラストカード・イラストペーパーなどの購入特典が配布される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）