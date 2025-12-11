直接貼り付けなくて良いなんて…！ごちゃごちゃ地獄から抜け出せる100均便利グッズ

絡まりがちなケーブルを手近な位置に留めておけるホルダー。粘着タイプだとお気に入りの家具に跡が残るのが心配で使えない、でもケーブルのごちゃつきは解消したい…そんな場所にぴったりのダイソーグッズをご紹介します！柔らかい素材で家具を傷付けにくく、フチに挟むだけで設置完了。跡残りもゼロで安心して使えます。

商品情報

商品名：ケーブルホルダー（S型）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480611280

直接貼らないからデスクに優しい！ダイソーの『ケーブルホルダー（S型）』

パソコン周りのケーブルは、ちょっと油断するとすぐに絡まるもの。スマホの充電ケーブルや、たまに使うUSBケーブルが必要なときに限って行方不明だと困ってしまいますよね。

見える場所に粘着タイプのホルダーを貼り付ければ、ケーブルが迷子にならず手に取りやすいけれど、大切なデスクやテーブルに跡が残るのは避けたいところ。

そんな場所におすすめなのが、ダイソーの『ケーブルホルダー（S型）』。筆者は電気小物売り場でゲットしました。

このホルダーは粘着テープではなく、机や棚のふちに引っ掛けて使う仕様。

取り外しが簡単で、跡が残る心配がありません。お気に入りのデスクにも安心して使えるのが嬉しいポイントです。

ケーブルをしっかりキャッチ！取り外し簡単で跡残りもゼロ！

素材はやわらかいゴム製で、デスクにしっかりフィット。天板のフチにぐっと挟むだけで安定します。

ケーブルは3本まで収納可能です。収納部分は爪でケーブルを挟み込む構造で、しっかりホールドしてくれます。

ケーブルが滑り落ちないから、床から拾い上げるストレスから解放されますよ。手の届く位置にセットしておけば、充電時にケーブルを探す手間も減らせます。

粘着タイプだと置き場所の変更が難しいですが、このホルダーなら移動も手軽で、何度でも好きな位置に挟めるので便利です。

今回はダイソーの『ケーブルホルダー（S型）』をご紹介しました。

よく使うケーブルを固定しておけば、ごちゃつき感が減ってデスクの景観がすっきり整います。

ケーブルを整理したいけれど、お気に入りの家具へのダメージが気になる…という方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。