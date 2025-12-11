100均で300円だけど即買いした！見た目も使い心地もパーフェクト♡リピ確定のキッチン用品

ダイソーのキッチン消耗品コーナーをチェックしていると、おしゃれなアイテムを発見。300円と少し高めでしたが、見た目も使い心地もよく、リピートしたくなるキッチングッズです。柄付きなので手も汚れず、届きにくい細かい部分もしっかり洗えるので、年末のお掃除にも役立ちそうです♪さっそく詳しく見ていきましょう。

商品情報

商品名：木柄PPたわし

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480772400

ダイソーで一目惚れ♡おしゃれな『木柄PPたわし』

今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチン消耗品コーナーで一目惚れし、思わずゲットした『木柄PPたわし』。

ポリプロピレン製のたわしに、ナチュラルな木製の柄が付いたキッチングッズです。

お値段は330円（税込）で、プラスチック製のブラシよりも、劣化が気になりやすい木製ですがこの値段ならトライしやすいのも嬉しい！

柄の部分には穴が開いているので、フックに掛けて収納できるのもポイントです。おしゃれなデザインで、キッチンに並べておくだけで気分が上がりますよ。

見た目だけじゃない！しっかり汚れが落ちるからいろいろな場面で助かる♡

ハリ・コシの強いブラシで軽くこするだけで汚れがみるみる落ちていきます。フライパンなどの頑固なこげや油にも活躍します♪

手の届きにくいタンブラーやボトルなども、柄が付いているので底までラクラク洗えますよ。

昔ながらのたわしに近い使用感で、ブラシの密度が詰まりすぎていないため水切れがよく清潔に保てます。

また、食器や調理器具の洗浄だけでなく、シンクやコンロ周りなどのお掃除にもおすすめ。手を汚さずに細かい部分までしっかり届くので、年末のお掃除にも頼れること間違いなしです。

今回は、ダイソーの『木柄PPたわし』をご紹介しました。

リーズナブルで見た目も使い勝手もよい優秀なアイテム♪ぜひ気になった方は、この機会にダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。