好きな位置にカスタマイズできる！自由度が高い100均ペンスタンド
商品情報
商品名：高さ調節できるペンスタンド
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480610351
ダイソーの『高さ調節できるペンスタンド』が優秀すぎる！
ペンスタンドの種類が豊富なダイソー。さまざまなタイプの商品が販売されている中で、他とはちょっと違う特徴を持つアイテムを発見しました！
今回ご紹介するのは、こちらの『高さ調節できるペンスタンド』。背の高い透明なペンスタンドですが、便利な機能が付いています。
価格は330円（税込）と100均のペンスタンドにしては少しお高め。ですが、実際に使ってみると、納得できるクオリティの高さに驚きました！
このペンスタンドは、棚板を取り外して、お好みの位置に高さを変えられるのが特徴です。
カスタマイズ性が高いため、アイテムをより効率よく収納でき、机が一気に片付きます！
列ごとに取り外して位置を変えられるので、複雑すぎずカスタムしやすい点も高評価ポイント。
ペンやハサミ、ホチキス、クリップなどの文具を収納してみました。
9個のスペース＋底部分の1スペース、計10個のスペースで仕分けがしやすく、デスクの整理整頓が一気に楽になります。
小物も埋もれず取り出しやすい！コスメの収納にもおすすめ◎
底が斜めになっているのも嬉しいポイント！
収納しやすく、サッと取り出しやすいです！
底が斜めになっていることで、小さなアイテムもスムーズに取り出せます。
普通のペンケースだと埋もれがちなミニハサミやホチキスの針なども、取り出しやすい位置に収納できます。
文具だけでなく、コスメの整理整頓にもおすすめです。
長いブラシ系を2段目に収納したかったので、ちょうどいい高さに位置を変えましたが、これが大正解で使いやすいです！
ドレッサーや棚がきれいに片付くだけでなく、目当てのアイテムをパッと取り出せるので、忙しい朝も時短につながります。
作りがしっかりしていて、330円に見えないコスパの高さも魅力の『高さ調節できるペンスタンド』。ダイソーで、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。