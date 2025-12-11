まるでお菓子のパッケージみたい♡可愛すぎて即カゴ行きの100均ポチ袋

セリアで可愛すぎるポチ袋を発見！まるでお菓子のパッケージのようなデザインで、たまらず即カゴINしてしまいました♡裏面までこだわったデザインで細部まで抜かりなし。お札を折らずに入れられるだけでなく、メッセージも添えられて丁寧な印象を与えられます。開ける工程も凝っていて、喜んでもらえること間違いなし！

商品情報

商品名：万型封筒 5枚 ぺりぺりお菓子パッケージ

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：90mm×180mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4542804157611

ポチ袋の種類が豊富なセリアで、ちょっと面白い商品を発見しました！

今回ご紹介するのは『万型封筒 5枚 ぺりぺりお菓子パッケージ』。まるでお菓子のようなにぎやかなパッケージのポチ袋です。

5枚入りで価格は110円（税込）と、コスパが良いです。

パッケージデザインがとにかく可愛すぎて、気付いたらカゴに入れていました♡

楽しくてユニークなデザインなので、会話のネタになります。

いかにも…という感じがないので、渡す相手に気を遣わせないのもいいですね！

裏面も本物のお菓子パッケージのように、細かい部分までかなり凝っています。

書かれている内容も、なんだか深みがあって面白いです！

お金と一緒にメッセージも添えられるので、普通のポチ袋よりも丁寧な印象も。

もらった側はペリペリと開封する楽しさとワクワク感を味わえる！

このポチ袋は、デザインだけでなく封の仕方も工夫されています。

まず、お金を入れたあと、封筒の蓋の糊フィルムを剥がします。

そして、蓋の糊部分を封筒の内側に折り込み、封留めをします。

お金を取り出す際は、封筒の左端からゆっくりとミシン目に沿って開けます。

もらう側は開けるときのワクワク感も楽しめますね！

続いて、上部のミシン目に沿って開けるだけでOKです！

勢いよく開けると破けてしまう恐れがあるので、開ける際は必ずミシン目に沿って、ゆっくり開けてもらうよう一言添えて渡すといいかもしれません。

可愛くてユニークなのはもちろん、お札を折らずに入れられるのが何よりいいなと思いました！

お年玉やお小遣い、ちょっとしたお礼など、あらゆるシーンで相手に気持ちを伝えやすいです。

今回は、セリアの『万型封筒 5枚 ぺりぺりお菓子パッケージ』をご紹介しました。

可愛くて個性的なポチ袋をお探しの方におすすめです！売り場で見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。