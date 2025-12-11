まるでお菓子のパッケージみたい♡可愛すぎて即カゴ行きの100均ポチ袋
商品情報
商品名：万型封筒 5枚 ぺりぺりお菓子パッケージ
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：90mm×180mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4542804157611
セリアで思わず即カゴIN♡お菓子みたいな可愛すぎるポチ袋を発見
ポチ袋の種類が豊富なセリアで、ちょっと面白い商品を発見しました！
今回ご紹介するのは『万型封筒 5枚 ぺりぺりお菓子パッケージ』。まるでお菓子のようなにぎやかなパッケージのポチ袋です。
5枚入りで価格は110円（税込）と、コスパが良いです。
パッケージデザインがとにかく可愛すぎて、気付いたらカゴに入れていました♡
楽しくてユニークなデザインなので、会話のネタになります。
いかにも…という感じがないので、渡す相手に気を遣わせないのもいいですね！
裏面も本物のお菓子パッケージのように、細かい部分までかなり凝っています。
書かれている内容も、なんだか深みがあって面白いです！
お金と一緒にメッセージも添えられるので、普通のポチ袋よりも丁寧な印象も。
もらった側はペリペリと開封する楽しさとワクワク感を味わえる！
このポチ袋は、デザインだけでなく封の仕方も工夫されています。
まず、お金を入れたあと、封筒の蓋の糊フィルムを剥がします。
そして、蓋の糊部分を封筒の内側に折り込み、封留めをします。
お金を取り出す際は、封筒の左端からゆっくりとミシン目に沿って開けます。
もらう側は開けるときのワクワク感も楽しめますね！
続いて、上部のミシン目に沿って開けるだけでOKです！
勢いよく開けると破けてしまう恐れがあるので、開ける際は必ずミシン目に沿って、ゆっくり開けてもらうよう一言添えて渡すといいかもしれません。
可愛くてユニークなのはもちろん、お札を折らずに入れられるのが何よりいいなと思いました！
お年玉やお小遣い、ちょっとしたお礼など、あらゆるシーンで相手に気持ちを伝えやすいです。
今回は、セリアの『万型封筒 5枚 ぺりぺりお菓子パッケージ』をご紹介しました。
可愛くて個性的なポチ袋をお探しの方におすすめです！売り場で見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。