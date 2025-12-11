この冬食べたいボリューム満点ハンバーガー4種　人気チェーンから登場した老若男女楽しめるご褒美バーガー

人気ハンバーガー店『ファーストキッチン』から冬に食べたいご褒美バーガーが登場した。2025年12月11日から冬季限定で販売が始まったのは、「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」など4種。どんな味わいなのか。魅力を紹介する。

日本生まれのハンバーガー店『ファーストキッチン』

日本で1977（昭和52）年に創業した『ファーストキッチン』は、全国に31店舗を展開するハンバーガーチェーン。日本人の味覚に合うように設計し作られた「クラシックシリーズ」を揃えるほか、パスタやデザートなど他ブランドにはないメニュー展開が人気だ。アメリカ初のハンバーガーチェーン『Wendy’s』とコラボした『ウェンディーズ·ファーストキッチン』は76店舗を展開している。

同店では「どこにもない美味しさのハンバーガーを皆さまにお届けしたい」という思いのもと、海外のハンバーガーを真似るのではなく、日本人の味覚に合わせた本物志向のハンバーガーを追求してきた。和食で重要視される「うま味」に注目し、「うま味」を引き出すことに徹底的にこだわって、バンズとパティを新たに作り上げた。

「特製旨味バンズ」には、隠し味として焦がし醤油を使い、香ばしさとコクを加え、うま味をより引き立たせた。「旨味ビッグビーフパティ」は、牛肉100%のハンバーグに利尻昆布だしの風味を加えることで、うま味をより強く感じられるようになっている。

「和の旨味」にこだわることが、おいしさのヒミツだ。

人気の『ファーストキッチン』から発売されたのは、人気のパリパリチェダーチーズを使ったハンバーガー4種。それぞれの魅力をみていこう。

※価格はすべて税込み。商品の紹介文はニュースリリースより

「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」4種の魅力

「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」（単品850円）

「店舗で一枚ずつ丁寧に仕込んだパリパリとしたチェダーチーズと、とろ〜りチーズソースをたっぷりトッピング！ファーストキッチンの特製和だしが香るパティと醤油を加えたバンズに、ふわふわのたまごやベーコンのスモーキーさがマッチした、旨味あふれる冬のご褒美バーガーです」

「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」（単品850円）

「パリとろチーズベーコンエッグバーガーダブル 」（単品1300円）

「パリとろチーズベーコンエッグバーガーをダブルバージョンにアレンジ！ファーストキッチンの特製和だしが香るパティ2枚と、とろ〜りチーズソースを通常サイズの2倍使用し、ボリューミーで満足感のある仕立てにしました。店舗で一枚ずつ丁寧に仕込んだパリパリとしたチェダーチーズと、ふわふわのたまごやベーコンのスモーキーさがマッチした、贅沢なご褒美バーガーです」

「パリとろチーズベーコンエッグバーガーダブル 」（単品1300円）

「パリとろチーズベーコンエッグチキン竜田バーガー」（単品790円）

「店舗で一枚ずつ丁寧に仕込んだパリパリとしたチェダーチーズと、とろ〜りチーズソースをたっぷりトッピング！しょうがを効かせたサクサクとした衣のチキン竜田と、醤油を加えたバンズに、ふわふわのたまごやベーコンのスモーキーさが楽しめる冬限定バーガーです」

「パリとろチーズベーコンエッグチキン竜田バーガー」（単品790円）

「Jr.パリとろチーズベーコンエッグバーガー」（単品550円）

「パリとろチーズベーコンエッグバーガーをJr.サイズにアレンジしたバーガーです。パリパリとしたチーズやコクのあるとろ〜りチーズ、スモーキーな味わいのベーコンの程よいバランス感が楽しめる、冬限定商品です」

「Jr.パリとろチーズベーコンエッグバーガー」（単品550円）

パリとろチーズベーコンエッグバーガー

『ファーストキッチン』「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」

販売期間：2025年12月11日〜2026年2月中旬（予定）

販売店舗：全国の『ファーストキッチン』（競馬場店を除く）

販売商品：「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」（単品850円）、「パリとろチーズベーコンエッグバーガーダブル 」（単品1300円）、「パリとろチーズベーコンエッグチキン竜田バーガー」（単品790円）、「Jr.パリとろチーズベーコンエッグバーガー」（単品550円）

※金額は総額表示（税込価格）です。

【画像】あなたが食べたいボリュームはどれ？ 『ファーストキッチン』から登場する冬のご褒美バーガー4種（5枚）