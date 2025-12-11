カンタン上から給水で最長14時間連続加湿！【アイリスオーヤマ】の大容量加湿器がAmazonに登場！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
カンタン上から給水！超音波式でやけどの心配なし！【アイリスオーヤマ】の大容量加湿器がAmazonに登場！
アイリスオーヤマの加湿器は、大容量4リットルタンクを搭載した超音波式加湿器「AZHM-UU28B-W」である。最大の特長は、利便性の高い上から給水方式を採用している点だ。ふたを開けてそのまま水を注げるほか、ふたを外さずに給水することも可能であり、重いタンクを持ち運ぶ手間がない。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
超音波の振動で水を微細なミストに変える超音波式であり、電源を入れると待ち時間ゼロでミストが出るため、すぐに加湿を開始できる。ミストが熱くならないため、小さなお子様やペットがいる家庭でもやけどの心配なく安心して使える設計である。
→【アイテム詳細を見る】
大容量タンクにより約14時間の連続加湿が可能である。部屋の広さや乾燥具合に合わせて無段階で自由に調節できる。
運転音は静音設計であり、読書や就寝時にも邪魔にならない。本体重量は約1.4キロと軽量なため、持ち運びや排水も容易である。また、タンクを外して洗うこともできるため、菌の繁殖しやすいタンク内のお手入れも簡単で、清潔に保てる。
→【アイテム詳細を見る】
給水・掃除・安全性のすべてを極めた、大容量かつ使い勝手抜群の超音波式加湿器で、乾燥知らずの快適空間を実現しよう。
カンタン上から給水！超音波式でやけどの心配なし！【アイリスオーヤマ】の大容量加湿器がAmazonに登場！
アイリスオーヤマの加湿器は、大容量4リットルタンクを搭載した超音波式加湿器「AZHM-UU28B-W」である。最大の特長は、利便性の高い上から給水方式を採用している点だ。ふたを開けてそのまま水を注げるほか、ふたを外さずに給水することも可能であり、重いタンクを持ち運ぶ手間がない。
→【アイテム詳細を見る】
超音波の振動で水を微細なミストに変える超音波式であり、電源を入れると待ち時間ゼロでミストが出るため、すぐに加湿を開始できる。ミストが熱くならないため、小さなお子様やペットがいる家庭でもやけどの心配なく安心して使える設計である。
→【アイテム詳細を見る】
大容量タンクにより約14時間の連続加湿が可能である。部屋の広さや乾燥具合に合わせて無段階で自由に調節できる。
運転音は静音設計であり、読書や就寝時にも邪魔にならない。本体重量は約1.4キロと軽量なため、持ち運びや排水も容易である。また、タンクを外して洗うこともできるため、菌の繁殖しやすいタンク内のお手入れも簡単で、清潔に保てる。
→【アイテム詳細を見る】
給水・掃除・安全性のすべてを極めた、大容量かつ使い勝手抜群の超音波式加湿器で、乾燥知らずの快適空間を実現しよう。