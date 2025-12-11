ダンスがうまいと思う「timelesz」のメンバーランキング！ 「原嘉孝」を抑えた1位は？【2025年最新】
話題を集めた「timelesz project -AUDITION-」を通じて、8人組となったアイドルグループ・timelesz。2026年1月9日からは、ドキュメンタリー作品『timelesz project -REAL-』の配信を予定し、さらに人気を広げそうなグループです。
そこで、All About ニュース編集部は11月27〜28日、全国の10〜60代の男女300人を対象にアイドルグループ「timelesz」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「ダンスがうまいと思う『timelesz』のメンバー」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位は原嘉孝さんです。かつて、ユニット・宇宙sixのメンバーだった原さんは、オーディションで新メンバーとして加入。キレのあるダンスを得意とし、『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）で、華麗なパフォーマンスを披露して話題を集めました。
個人では、グループ加入前から俳優として活躍し、数多くの舞台に出演してきました。ミュージカルで鍛えたダンススキルを誇り、パフォーマンスでグループを引っ張っています。
回答者からは、「ミュージカルや舞台の経験が豊富で、先輩のバックにも付いていた経験が長いので、ターンが特にきれいで上手」（20代女性／千葉県）、「キレがあってダンスに詳しくなくてもうまいとわかる」（20代女性／東京都）、「ダイナミックでキレッキレのダンスをする」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位は松島聡さんでした。松島さんは、2011年にSexy Zoneのメンバーとしてデビュー。個人では俳優業で人気を集め、ドラマや舞台を中心に出演しています。
そんな松島さんは、振り付けを考案するなどダンスが得意なメンバーとして有名です。2024年7月には、ダンスプロジェクトを始動させ、『SO MATSUSHIMA Dance Concept Video』などを発表。ダイナミックなダンスを披露して、多くのファンを魅了しました。
回答者からは、「Sexy Zoneのときからダンスと言えば松島聡のイメージ」（10代女性／鳥取県）、「ダンスの振り付けもされていますし、キレがあって目で追ってしまいます」（40代女性／愛知県）、「かわいい顔とのギャップでいいダンスをしている」（20代男性／千葉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
