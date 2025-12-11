文武両道だと思う「東北地方の私立進学校」ランキング！ 2位「青森山田高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
学業で高い実績を残しながら、スポーツや部活動でも輝かしい成績を収める学生たちの姿は、多くの人に感銘を与えます。知性と精神力をバランス良く育む教育で、文武両道を実現している私立の名門校に注目してみました。
All About ニュース編集部は11月6〜20日、全国10〜60代の男女239人を対象に「北海道・東北地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、文武両道だと思う「東北地方の私立進学校」を紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
※回答者のコメントは原文ママです
2位：青森山田高等学校／80票2位は「青森山田高等学校」でした。青森市にある青森山田高校は、サッカーや卓球などの全国大会常連校として有名な一方で、難関大学を目指すコースも設置された進学校。部活動と学業を両立させる教育体制が特徴です。
回答者からは「アスリートを多く輩出していて、皆知的な印象がある」（30代女性／北海道）、「全国レベルのスポーツ強豪校として知られつつ、学業もきちんと重視している印象があり、勉強も部活も全力で取り組む生徒が多そうだからです」（20代女性／東京都）、「サッカーや卓球で全国大会の常連校でありながら、進学コースもあり、難関大学合格者も多いため」（30代男性／北海道）などのコメントがありました。
1位：仙台育英学園高等学校／85票1位は「仙台育英学園高等学校」でした。宮城県仙台市にある同校は、全国優勝経験を持つ野球部など、部活動の強豪校として知られつつ、国公立大学合格を目指す学力強化にも力を入れています。文武両道の象徴的な存在といえるでしょう。
回答者のコメントを見ると「スポーツの強豪校としても知られるから」（30代女性／神奈川県）、「学力が高く、部活動でも全国レベルで活躍する生徒が多い学校だから」（20代女性／東京都）、「スポーツの強豪校として全国的に有名だが、進学にも力を入れており、文武両道を実現している印象がある。部活動の活躍だけでなく、大学進学実績も高く、教育の質が高いと感じる」（40代男性／北海道）といった声がありました。
(文:綾乃岬)