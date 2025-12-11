「タッカー以上の適任者はいない」ドジャースが3〜4年の「短期高額契約」を提示か　ディアスに続いて“大物”獲りへ　米報道

ドジャースがタッカーに短期高額契約を提示すると米報道があった(C)Getty Images

カブスからFAとなっているカイル・タッカーについて、ドジャースが短期契約を提示する意向であると報じられた。

タッカーはこのオフのFA市場において野手では最大の目玉であり、外野手の補強を必要としているドジャースにとって獲得したい選手の一人だ。

リリーフ陣の補強においては、エドウィン・ディアスと3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で契約合意に達したと報道があり、世界一3連覇へ向けて手綱を緩めない。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「タッカー以上の適任者はいないだろう。しかし報道によれば、球団側はタッカーが求めるような長期契約の提示には消極的だとされている」と伝えている。

同メディアは、米メディア『The Athletic』の報道に触れながら、「ドジャースがタッカーに対し6年や7年といった長期契約を提示する可能性は低い」とした上で「3〜4年の短期高額契約を検討する」という。