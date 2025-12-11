「1.5億バズはヤバいw」美し過ぎる48歳女装歌手、“バズり過ぎた”スマホ通知を公開し「これはすごい」の声！
女装姿が注目されているモデルの谷琢磨さんは12月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。スマートフォンの画面を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】谷琢磨の“バズり過ぎた”スマホ画面
「こ、これが本物のバズの世界なのか」谷さんは「ある日目覚めると私は1.5億バズという未知の世界にいました 1週間経ってもずっとこうです」とつづり、1本の動画を投稿。動画は谷さんのスマートフォンの画面を写したもの。Xから次々と通知が届き、いつまでも鳴りやまない様子です。
なかなか見ることができないこの貴重な動画に、コメントでは「こ、これが本物のバズの世界なのか」「その状況でどうやって電話を使うことができるのか」「1.5億バズはヤバいw」「これはすごい」「通知ってこんなふうになるのか…」など、驚きの声が多く寄せられています。
12月1日の投稿が大反響2児の父で現在48歳の谷さんは、女装モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広く活動中。1日に投稿した写真が「可愛いなあと思いプロフィールを見に行ったら脳バグりました」「性別は別に良いとして、48歳にびっくり！！」など反響を呼び、11日現在で1.7億回のインプレッションを記録しています。日本だけでなく世界からも注目される存在になった谷さん。今後の活動からも目が離せませんね。(文:宍戸 奏太)
