神田うの、美川憲一の退院を祝福し2ショットを披露「いつでも寄り添いたい」 美川は11月にパーキンソン病を公表
タレント・神田うの（50）が11日、自身のインスタグラムを更新。11月にパーキンソン病を公表し、今月10日の記者会見で公表後初めて公の場に姿を見せた歌手の美川憲一（79）との2ショットを公開した。
【写真】「お元気なお姿見れて嬉しかった」神田うのが公開した、美川憲一の退院祝いショット
神田は「大切な憲ちゃん 1ヶ月半の御入院から戻ってきてくれて嬉しいです 御退院おめでとう」とコメントし、退院祝いをした様子を写真と動画で披露している。
「憲ちゃん 退院おめでとう これからも元気でいてね」と書かれたケーキを囲み、変わらぬ仲の良さが伝わる2ショットを複数枚アップした。
続けて「本日会見でしたね 憲ちゃんが歌う歌にもありますが『生きる』をいつも教えてくれる憲ちゃんには色々な思いと共に感謝の気持ちで溢れています 昔から決して弱音を吐かない強い憲ちゃんだけど…こんな頼れないうのですが いつでも寄り添いたいと思っているからね」と温かいメッセージを送っている。
最後には「とりあえず先週はお元気なお姿見れて嬉しかったです 御退院おめでとうございます」と、改めて退院した美川を祝福し、元気な姿に安堵した様子を見せた。
