²¤½£¤Ç¤Þ¤ì¤ÊÊÑ°Û°äÅÁ»Ò»ý¤ÄÀº»Ò¥É¥Ê¡¼¤«¤é197¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡¢°ìÉô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»àË´
¡ÊCNN¡Ë¤¬¤ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤Þ¤ì¤ÊÊÑ°Û°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤ÎÀº»Ò¤¬²¤½£³ÆÃÏ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â197¿Í¤ÎÂÛ»ù¤ÎÇ¥¿±¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î²¿¿Í¤«¤Ï¤¹¤Ç¤ËÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÄ´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
Àº»Ò¤ÎÄó¶¡¼Ô¼«¿È¤Ï·ò¹¯¤À¤¬¡¢¡ÖTP53¡×¤È¤¤¤¦°äÅÁ»Ò¤Ë¤Þ¤ì¤ÊÊÑ°Û¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊÑ°Û¤Ï¡¢¤¬¤óÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¥ê¡¦¥Õ¥é¥¦¥á¥Ë¾É¸õ·²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Äó¶¡¼Ô¼«¿È¤ÏÀº»Ò¤ÎÄó¶¡»þ¤Ë¼«¿È¤¬¤³¤ÎÊÑ°Û¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
CNN¤Ï5·î¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤¬²¤½£¤Î8¥«¹ñ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â67¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£º£·î10Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤Ï¤³¤ì¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
±ÑBBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¿ô»ú¤Ï¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤ä¡¢°å»Õ¤ä´µ¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤ÏBBC¤ò¤Ï¤¸¤á14¤Î²¤½£¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¶É¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÌ±´Ö¤ÎÀº»Ò¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¡Ö²¤½£Àº»Ò¥Ð¥ó¥¯¡ÊESB¡Ë¡×¤Ë¤À¤±Àº»Ò¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀº»Ò¤Ï14¥«¹ñ¤Î67¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£BBC¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¿Í¿ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¿ô¤¬°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÑ°Û¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¾ì¹ç¡¢¤½¤Î°ìÀ¸¤Ç²¿¤é¤«¤Î¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤»¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤À¡£ÊÆ¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼À´µ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï60ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë1¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬90%¡¢40ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ÏÌó50%¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ë¡¼¥¢¥óÂç³ØÉÂ±¡¤ÎÀ¸Êª³Ø¼Ô¥¨¥É¥¦¥£¥¸¥å¡¦¥«¥¹¥Ñ¡¼»á¤Ï5·î¡¢³Ø²ñ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÀº»Ò¤¬67¿Í¤ÎÇ¥¿±¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢10¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ç¾¼ðáç¡Ê¤·¤å¤è¤¦¡Ë¤Ê¤É¤Î¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë13¿Í¤¬ÊÑ°Û¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Î¤Þ¤ÀÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¬¤óÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ËÊÑ°Û¤¬°äÅÁ¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï50¡ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¤¬¤ó¸¦µæ½ê¤Î¥¯¥ì¥¢¡¦¥¿¥ó¥Ö¥ë¶µ¼ø¤ÏCNN¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö¥ê¡¦¥Õ¥é¥¦¥á¥Ë¾É¸õ·²¤Ï²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿ÇÃÇ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÀ¸³¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¾®»ù´ü¤Ë¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡×
¥¿¥ó¥Ö¥ë¶µ¼ø¤Ïº£²ó¤Î»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶¡¼Ô¤ÎÀº»Ò¤¬1Ëü¿Í¤Ë1¿ÍÌ¤Ëþ¤·¤«È¯¾É¤·¤Ê¤¤¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤ì¤Ê°äÅÁÅª¼À´µ¤ÎÊÑ°Û¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀº»Ò¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÇ¥¿±¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Æó¤Ä¤Î¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ê½ÐÍè»ö¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡¢Èó¾ï¤ËÉÔ¹¬¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹ë¥â¥Ê¥Ã¥·¥åÂç³Ø¤Î¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥È¶µ¼ø¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àº»ÒÄó¶¡¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¤è¤êÊñ³çÅª¤Ê°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤È¡¢1¿Í¤ÎÀº»ÒÄó¶¡¼Ô¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·³Ê¤Ê¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿´ÉÍý¤Î¶ÛµÞ¤ÎÉ¬Í×À¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ESB¤Î¹ÊóÃ´Åö¤ÏCNN¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤È¡¢¤Þ¤ì¤ÊTP53ÊÑ°Û¤¬Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²¡¢»Ò¤É¤â¡¢¥É¥Ê¡¼¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿±Æ¶Á¤Ë¿¼¤¯¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹ÊóÃ´Åö¤Ï¡¢ESB¤¬¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤¿²Ê³ØÅª¤Ê´·¹Ô¤ÈË¡Îá¤Ë´°Á´¤Ë½àµò¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥Ê¡¼¤Î¸¡ºº¤È¸ÄÊÌ¤Î°å³ØÅªÉ¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1¿Í¤Î¥É¥Ê¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤ëÆ°¤¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£