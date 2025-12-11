AKB48°ËÆ£É´²Ö¡¢¿·¥»¥ó¥¿¡¼¤Î³Ð¸ç¡ÖAKB48¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×ÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÎÈ¤Ë
AKB48¤Î°ËÆ£É´²Ö¡Ê22¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÉ´²Ö¤º¤«¤ó¡£¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
°ËÆ£¤Ï24Ç¯3·î¤Ë19´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢4Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿20¼þÇ¯µÇ°¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¡¢Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¾º³Ê¤È¡¢ÍèÇ¯È¯Çä¤Î67ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
³ùÁÒ¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿´üÂÔ¤Î¿·¥»¥ó¥¿¡¼¡£¸ø±é¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È¤¤¤¤¡ÖÉðÆ»´Û¤Ç»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÆÉ¤ó¤Ç»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
·ãÆ°¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¹¤Æ¤¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î´ñÀ×¤Î¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òº£¤Ç¤¤¿¤Î¤Ïºâ»º¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
Æ´¤ì¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎOGÂçÅçÍ¥»Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£ÂçÅç¤Ï7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¤Ç¡Ö°ËÆ£É´²Ö¤Ç¤¹¡ª¡¡22ºÐ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¿ÀÂÐ±þ¡Ù²á¤®¤Æ³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÏÈ¿¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢SNS¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Øº£¤ÎAKB48¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£²ù¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢Ì¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÎò»Ë¤ÈÀèÇÚÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡ÖAKB48¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¼«³Ð¤â´û¤ËËüÁ´¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÍê¤â¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÎ©¤Á¤¿¤¤¡£°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÖ¼«¿®¤¬¤¢¤ëÉ½¾ð¤Ï¡Ö¾Ð´é¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÎ©¤Ä¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£