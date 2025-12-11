せまい子宮の中にいるように感じるから安心する？ ハグの不思議な魅力を発見できる絵本『ハグのうた』【インタビュー】
うれしいときのハグ、かなしいときのハグ、だいすきのハグ、ありがとうのハグ、日常の中にはさまざまなハグがあります。言葉をかわさなくても、ふれるだけで気持ちが通じたり、いろんな思いがわきあがってきたり。ハグには不思議な力があるのかもしれません。新刊『ハグのうた』について、おーなり由子さんにお聞きしました。
ハグをテーマにした絵本を創ろうと思ったのには、なにかきっかけがあったのでしょうか。
自分以外の誰かと、からだがふれあうとき、ふわっと「心」がうごく。これはなんだろう？って。どきどきしたり、安心したり、不思議でおもしろいですよね。
そういう、ふだん感じていることが、書きはじめると色々出てきて、つながっていった感じです。
ハグは、子どものいる生活では身近なことですよね。
とくに、赤ちゃんを育てているときに、すごく思いました。言葉が通じない赤ちゃんとは、さわったり、抱っこしたりすることが会話なんです。
そういえば、ぐずっているときに、「おひなまき」っていう、やわらかいタオルや布で、ぎゅーっときつく体を巻いて、赤ちゃんを安心させる方法があるんですけど、ほんとにスッと泣き止むんです。びっくりしたんですけど、せまい子宮の中にいるようで安心するみたいです。
そうか、だっこって子宮だったんだ！ だから、人間はぎゅうっと抱きしめられると安心するのか、って、そのことは書きたい、と思いました。
そういう、日々のいろいろな体験や気持ちが、この絵本のもとになっていたんですね。 絵のイメージはすぐに浮かんできましたか？
じつは、この絵本、はじめは、わたしは文だけで、夫（絵本作家のはたこうしろうさん）に絵を描いてもらおうと思っていたんです。
もともと、夫がイベントのときに、ピアノの演奏と一緒にハグをテーマにした絵を描く、というのをやってて。それにわたしが文をつけた、ライブ絵本のようなものがありました。冒頭だけだったので、それをふくらまして文とコンテを書くつもりだったんです。
だけど、書いてる途中から、おなかの中とか赤ちゃんのイメージが広がったので、わたしが絵も描くことにしました。その分、夫は本文のデザインや装丁をたくさん手伝ってくれたので、ほんとうにありがたかったです（笑）。
