【かつや】「豚ロース天＋チキンカツ2枚」を豪快にのせた「全力飯。」販売
2025年も残りあとわずか。とんかつ専⾨店「かつや」が、今年最後の期間限定メニュー「豚ロース天とチキンカツ丼」を販売する。販売は、2025年12月15日(月)から。※文中価格は全て税込
【2025年最後の「全力飯。」】
加工工場から約4週間熟成されたチルド状態で納品される、こだわりの豚ロースを今回は天ぷらに仕立てた一品。豚ロース天と食べ応えのあるチキンカツ2枚を玉子でとじ、丼へ合い盛り。味の決め手は、コク深く甘味のある特製「黒味噌ダレ」。濃厚なタレと、ジューシーな肉の旨みは、ライスとの相性が抜群だという。丼だけでなく、とん汁もセットにした「豚ロース天とチキンカツ定食」も用意。また「豚ロース天とチキンカツ丼」はテイクアウトも可能。
今年最後を飾る期間限定メニュー「豚ロース天とチキンカツ丼」〈商品概要〉
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認。
【店内メニュー】
■豚ロース天とチキンカツ丼
通常店舗：979円/券売機店舗：980円
豚ロース天とチキンカツ丼
■豚ロース天とチキンカツ定食
通常店舗：1,089円/券売機店舗：1,090円
豚ロース天とチキンカツ定食
【テイクアウトメニュー】
■豚ロース天とチキンカツ丼弁当
通常店舗：961円/券売機店舗：980円
豚ロース天とチキンカツ丼弁当〈販売概要〉
販売日：2025年12月15日(月)〜
※食材がなくなり次第、販売終了
※店舗により価格が異なる場合がある
販売店舗：国内の「かつや」※⼀部店舗を除く
販売時間：各店舗の営業時間