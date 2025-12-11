【かつや】「豚ロース天＋チキンカツ2枚」を豪快にのせた「全力飯。」販売

2025年も残りあとわずか。とんかつ専⾨店「かつや」が、今年最後の期間限定メニュー「豚ロース天とチキンカツ丼」を販売する。販売は、2025年12月15日(月)から。※文中価格は全て税込

【2025年最後の「全力飯。」】

加工工場から約4週間熟成されたチルド状態で納品される、こだわりの豚ロースを今回は天ぷらに仕立てた一品。豚ロース天と食べ応えのあるチキンカツ2枚を玉子でとじ、丼へ合い盛り。味の決め手は、コク深く甘味のある特製「黒味噌ダレ」。濃厚なタレと、ジューシーな肉の旨みは、ライスとの相性が抜群だという。丼だけでなく、とん汁もセットにした「豚ロース天とチキンカツ定食」も用意。また「豚ロース天とチキンカツ丼」はテイクアウトも可能。

今年最後を飾る期間限定メニュー「豚ロース天とチキンカツ丼」

〈商品概要〉

※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認。

【店内メニュー】

■豚ロース天とチキンカツ丼

通常店舗：979円/券売機店舗：980円

豚ロース天とチキンカツ丼

■豚ロース天とチキンカツ定食

通常店舗：1,089円/券売機店舗：1,090円

豚ロース天とチキンカツ定食

【テイクアウトメニュー】

■豚ロース天とチキンカツ丼弁当

通常店舗：961円/券売機店舗：980円

豚ロース天とチキンカツ丼弁当

〈販売概要〉

販売日：2025年12月15日(月)〜

※食材がなくなり次第、販売終了

※店舗により価格が異なる場合がある

販売店舗：国内の「かつや」※⼀部店舗を除く

販売時間：各店舗の営業時間