見取り図・盛山晋太郎、第1子誕生を報告 相方・リリーの反応明かす「漫画みたいに後ろ振り返って」
【モデルプレス＝2025/12/11】お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎（39）が10日深夜、「スタンド・バイ・見取り図」（TBSラジオ／毎週水曜24時〜）に出演。第1子が誕生したことを報告した。
【写真】39歳芸人、第1子誕生報告直前に投稿されたオフショット
この日、同番組では、即興で絵本を作る「赤ちゃん即興絵本選手権開催」が開催された。すると、盛山は「私も赤ちゃんがいますので」と第1子が誕生したことを報告。「私も赤ちゃんがいますので。盛山ジュニアがいますので、絵本の大切さは重々承知しています」と語った。
また、盛山は自身の子どもの写真を相方のリリー、そしてゲストとして登場したお笑いコンビ・ネコニスズに披露する場面も。リリーらは「めっちゃ可愛いじゃん」「似てる」「目の感じとかぱっちりしてる」と口々に感想を伝えていた。さらに、盛山はリリーに初めて子どもの写真を見せた当時を振り返り「普通に泣いてた」と告白。「（盛山が）『可愛いやろ』って言って（リリーを）見たら、漫画みたいに後ろ振り返って肩揺らしながら（泣いてた）」と明かすと、リリーは「そんなことする訳ない！」とツッコんでいた。
盛山は1986年1月9日生まれ、大阪府出身。2007年にリリーとともに見取り図を結成。2019年に第四回上方漫才協会大賞にて大賞を受賞。2018から2020年にかけて「M-1グランプリ」決勝に進出し、2020年は3位に輝いた。2025年1月に一般女性との結婚を発表している。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
◆盛山晋太郎、第1子誕生を報告
◆盛山晋太郎、相方・リリーの反応明かす
