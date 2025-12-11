佐田真由美（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/11】モデルの佐田真由美が12月9日、自身のInstagramを更新。高級ブランドの全身コーディネートを披露し、話題となっている。

【写真】48歳2児のママモデル「憧れるスタイル」ハイブラミニスカ姿披露

◆佐田真由美、ミニスカワンピ姿披露


佐田は「マンマだって綺麗めでありたい そしてお出かけしたい」とつづり、ワンピース、バッグ、靴のすべてをイタリアのブランド・FENDIで統一した姿を披露した。ワンピースからは美しい脚がスラリと伸びている。

◆佐田真由美の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「お美しい」「憧れるスタイル」「オーラ凄すぎる」「めちゃくちゃカッコいい」などと反響が寄せられている。

佐田は2008年10月1日、クリエイターの野村訓市氏と結婚。 2009年4月6日に第1子女児、2010年11月4日に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】