2児の母・佐田真由美「マンマだって綺麗めでありたい」ハイブラミニスカ姿に反響「オーラ凄すぎる」「憧れるスタイル」
【モデルプレス＝2025/12/11】モデルの佐田真由美が12月9日、自身のInstagramを更新。高級ブランドの全身コーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】48歳2児のママモデル「憧れるスタイル」ハイブラミニスカ姿披露
佐田は「マンマだって綺麗めでありたい そしてお出かけしたい」とつづり、ワンピース、バッグ、靴のすべてをイタリアのブランド・FENDIで統一した姿を披露した。ワンピースからは美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿に、ファンからは「お美しい」「憧れるスタイル」「オーラ凄すぎる」「めちゃくちゃカッコいい」などと反響が寄せられている。
佐田は2008年10月1日、クリエイターの野村訓市氏と結婚。 2009年4月6日に第1子女児、2010年11月4日に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
