元日向坂46富田鈴花、手作りメキシコ料理披露「ビールに合いそう」「器のセンスも抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/12/11】元日向坂46の富田鈴花が12月11日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのメキシコ料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳元日向坂46「器のセンスも抜群」手作りメキシコ料理披露
富田は「手作りタコス」と言葉を添え、食卓の写真を投稿。テーブルにはアボガドのワカモレや味付けされたひき肉、トルティーヤが並んでおり、富田が手にしたタコスには、野菜やトマトなどがたっぷりと挟まれている。
この投稿には「美味しそう」「料理上手」「タコスって家で作れるんだ」「ビールに合いそう」「器のセンスも抜群」「食べてる姿も見たい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
