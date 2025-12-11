ENHYPEN、TikTok年末決算で“K-POPボーイズグループ最高順位”を記録！2年連続の快挙

ENHYPENが、TikTokの年末決算で2年連続となる“K-POPボーイズグループ最高順位”を獲得した。

【写真】ニキ、大人びた眼差しにファン悶絶

TikTokは12月10日、2025年にTikTokで最も人気を集めたアーティストや楽曲、音楽トレンドを選出する「TikTok Year in Music 2025」を発表し、ENHYPENが「TikTok Top 10 Global Artists 2025」で3位を記録した。

Bad Bunny、テイラー・スウィフト、レディー・ガガ、ビリー・アイリッシュ、アリアナ・グランデといった世界的ポップスターたちを抑えて上位にランクインする快挙を見せ、グローバルな人気を証明した。

（写真提供＝BELIFT LAB）ENHYPEN

今年、ENHYPENの公式TikTokアカウントに投稿された動画の累計再生数と「いいね」数は、それぞれ42億回、7億6100万件を超えた。特に、ニキがパワフルなダンスを披露した『like JENNIE』ダンスカバー動画や、ソンフンとジェイクによる「Slay Jump Challenge（スレイジャンプチャレンジ）」動画が大きな話題を集めた。

ENHYPENはダンスチャレンジだけでなく、メンバーそれぞれのボーカル力が光る歌唱動画、ユーモア溢れる寸劇など、多彩なショートフォームコンテンツを通じて世界中のファンと積極的に交流している。この日も「TikTok Top 10 Global Artist」選出を祝して、ENGENE（ファンダム名）へ感謝を込めたダンス動画を即座に投稿し、抜群の反応力を見せた。

ENHYPENは、米ビルボードの年末決算チャート「Year End Charts」でも存在感を発揮している。6thミニアルバム『DESIRE:UNLEASH』は「ワールドアルバム」で9位、「トップカレントアルバムセールス」で20位、「トップアルバムセールス」で22位を記録した。

さらに、2024年7月に発売された2ndフルアルバム『ROMANCE : UNTOLD』も「ワールドアルバム」で9位、「トップカレントアルバムセールス」で21位、「トップアルバムセールス」で25位にランクインした。同作はENHYPENが自己最長記録となる「Billboard 200」チャートイン期間を更新したアルバムであり、その勢いが年末の集計にも反映された。

こうした快進撃を受け、ENHYPENはビルボードの「ワールドアルバムアーティスト」で3位、「トップアルバムセールスアーティスト」で9位に輝いた。

（記事提供＝OSEN）

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。