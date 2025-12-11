SixTONESジェシー、Xのなりすましアカウントに注意喚起「偽垢が広まっています」
【モデルプレス＝2025/12/11】SixTONESのジェシーが2025年12月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。SNSの偽アカウントについて、注意喚起を行った。
この日の投稿でジェシーは、自身になりすましたX（旧Twitter）の偽アカウントについて触れ「僕『X』やってません」「偽垢が広まっています ご注意ください！！」と注意喚起した。
ジェシーは2024年1月1日、Instagramのアカウント（jesse_essej_0611）を開設している。（modelpress編集部）
◆ジェシー、SNS偽アカウントに注意喚起
◆ジェシー、2024年にインスタ開設
