橋本環奈、金髪＆包帯姿オフショットに驚きの声「ギャル感増してる」「どんな姿でも可愛くて凄い」
【モデルプレス＝2025/12/11】フジテレビ系2026年1月期の月9ドラマ「ヤンドク！」（1月12日スタート／毎週月曜21時〜※初回30分拡大）の公式X（旧Twitter）が12月9日に更新された。同ドラマで主演をつとめる女優の橋本環奈と、共演する俳優・向井理の2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】26歳人気女優「ギャル感増してる」衝撃の金髪＆包帯姿
「包帯巻いててもかわいい湖音波（＃橋本環奈）と撮影裏でメロいと話題になった中田先生（＃向井理）の2SHOTをお届け」のコメント共に、橋本と向井の2人が写ったオフショットが公開された。向井は白衣姿で、橋本は金髪の巻き髪に包帯ネットを頭にかぶったインパクトのある姿で、それぞれポーズを取っている。
この投稿は「ギャル感増してる」「どんな姿でも可愛くて凄い」「金髪すごく似合ってる」「中田先生がメロすぎて沼」「早くドラマが見たい」「カッコいいと可愛いの競演！」などと反響を呼んでいる。
本作は、橋本演じるバリバリのヤンキー娘、田上湖音波（たがみ・ことは）が猛勉強の末に、脳神経外科医となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。主人公は、ある病院の脳神経外科に勤める実在の女性医師をモデルにしており、彼女の半生を基にしたオリジナルストーリーとなっている。（modelpress編集部）
◆橋本環奈、金髪姿を披露
◆橋本環奈の金髪姿に反響
◆橋本環奈主演「ヤンドク！」
