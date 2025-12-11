日本でのプロポーズが話題を集めた『太陽を抱く月』女優ナム・ボラ、結婚7カ月で妊娠を発表！

バラエティ番組『新商品発売〜コンビニレストラン』（以下、『コンビニレストラン』）で、ナム・ボラが自身の“妊娠”を初めて告白する。

【画像】日本でプロポーズされたナム・ボラ

12月12日に放送される『コンビニレストラン』では、“13人きょうだいの国民的長女”であり、“新婚ほやほやの花嫁”ナム・ボラの特別な物語が描かれる。

結婚7カ月のナム・ボラが、番組を通じて初めて妊娠の知らせを伝えるというもの。これに先立ち、彼女は同番組で結婚式の様子も公開しており、今回のニュースにも国中から温かな祝福が寄せられることが期待されている。

この日のVTRでは、ナム・ボラの新婚家庭にある人物が訪れる。両手いっぱいに荷物を抱えて現れたのは、『コンビニレストラン』初登場となるナム・ボラの実母だった。MCのBOOMや出演者たちは「13人きょうだいの“創造主”がついに来られた！」と歓迎。ナム・ボラも「バラエティ番組に正式出演するのは初めてなんです」と、VTRに映る母の姿を見つめながら微笑んだ。

（画像＝『新商品発売〜コンビニレストラン』）1枚目ナム・ボラ

実母は家に入るやいなや、リビングの愛犬を見て「家には赤ちゃんがいるべきだけど、ワンちゃんしかいないわね」と話し、笑いを誘った。“結婚したら早く子どもを持ちたい”と語ってきたナム・ボラと同じく、母も孫の誕生を心待ちにしていたという。するとBOOMが、ナム・ボラに慎重に“子どもの計画”について質問した。

ここで、誰も予想していなかった“サプライズ発表”が飛び出した。ナム・ボラが「2世計画を頑張っていたんですが、成功しました」と明かしたのだ。突然の告白に出演者一同が驚き、拍手が起こった。 続けて彼女は「今、妊娠5週です」と説明。『コンビニレストラン』で妊娠を初告白した。

VTR撮影当時はまだ妊娠前だったものの、その後妊娠が判明したといい、“エイの夢”を見たという胎夢（妊娠を知らせるとされる夢）についても語り、祝福を受けた。

さらに番組では、ナム・ボラが夫にサプライズで妊娠を伝えた動画や夫のリアクション、お腹の赤ちゃんの“胎名”も公開。ただし、まだ双方の両親には知らせていない状況だという。両親にどのように妊娠を伝えるのか、その特別で可愛らしい計画も本放送で明らかになる。

ナム・ボラの妊娠ニュースは、12月12日20時30分より放送される『コンビニレストラン』で初公開される。

◇ナム・ボラ プロフィール

1989年11月27日生まれ。韓国・ソウル出身。13兄妹の長女で、高校1年時の2005年に出演したMBCバラエティ番組『日曜日 日曜日の夜に』のコーナー「天使たちの合唱」を通じて芸能界デビュー。翌2006年より女優としての活動を始め、『太陽を抱く月』『サメ〜愛の黙示録』『私の心キラキラ』『今日のウェブトゥーン』『ヒョシムの独立奮闘記〜Live Your Own Life』などのドラマ、『サニー 永遠の仲間たち』『凍える牙』などの映画に出演。2025年5月、同い年の一般男性と2年の交際を経て結婚した。