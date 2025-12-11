サンタ帽をかぶったちいかわパンをクリスマス限定で発売/冬季限定のドリンクやギフト向けの瓶ジャム･紅茶缶も【ちいかわベーカリー】
「ちいかわベーカリー」は、2025年12月12日から12月28日までの期間限定で、ちいかわ･ハチワレ･うさぎのクリスマスをテーマにしたパンを発売する。
また、2025年11月28日から、冬季限定のドリンクやノベルティ、瓶入りのジャムや紅茶缶など、さまざまなアイテム･特典をラインアップしている。
※記事中の価格はいずれも税込表記。〈クリスマス限定のパン3種〉
◆ちいかわパン(サンタ):650円
サンタ帽をかぶったちいかわパンに、きのこシチューを入れた。
◆ハチワレパン(サンタ):650円
サンタ帽をかぶったハチワレパンに、いちごミルクを入れた。
◆うさぎパン(サンタ):650円
サンタ帽をかぶったうさぎパンに、チーズクリームを入れた。
サンタ帽を被ったちいかわ･ハチワレ･うさぎのパン〈冬季限定のドリンクメニュー〉
11月28日からは、冬にぴったりなホットドリンクやオリジナルラテアートドリンクなどを販売中。「ちいかわベーカリー」のロゴマークが入ったオリジナルのテイクアウトカップで提供する。
◆ホットカフェラテ(オリジナルラテアートつき):690円
◆ホット抹茶ラテ(オリジナルラテアートつき):720円
ホットカフェラテまたはホット抹茶ラテを注文した人は、ラテアート3種(ちいかわ･ハチワレ･うさぎ)から好きな絵柄を選べる。
ホットカフェラテ/ホット抹茶ラテ
◆ホットコーヒー/ホットティー:590円
ホットコーヒー/ホットティー
◆ホットチョコレート:790円
11月28日〜12月28日までの期間限定。
ホットチョコレート
◆クラムチャウダー:790円
11月28日〜12月28日までの期間限定。
クラムチャウダー〈ジャムや紅茶缶など、ギフト向けグッズも〉
◆ジャム(ちいかわのいちごバター):950円
◆ジャム(ハチワレのブルーベリーバター):950円
◆ジャム(うさぎのさつまいもバター):950円
ジャム3種
◆紅茶缶(アッサムティー):2,400円
12月22日から販売する。
紅茶缶(アッサムティー)
◆紅茶缶(セイロンティー):2,400円
12月22日から販売する。
紅茶缶(セイロンティー)〈コースターやステッカーがもらえる特典も〉
また、11月28日から12月28日までの間、ドリンク注文や税込3,300円以上の購入で必ずもらえる特典も用意している。
【ドリンク注文特典】
ドリンクを注文すると、1杯につき1枚、オリジナルクリスマスコースター(全3種)をランダムでプレゼントする。
※物販のドリンクは対象外。
※会計時に配布する。
【購入特典】
ちいかわベーカリーで、税込3,300円購入するごとに「オーナメント風ステッカー(全3種)」をランダムで1枚プレゼントする。
※なくなり次第終了。
※1会計につき最大3枚の配布。
※グッズポップアップショップは対象外。
ちいかわベーカリー 特典〈ちいかわベーカリー 店舗概要〉
【所在地】
〒150-0001東京都渋谷区神宮前4丁目30-3東急プラザ表参道「オモカド」3階
【営業時間】
11:00〜20:00
【年間休日】
不定休
【延べ面積(総面積)】
61.22坪(202平方メートル)
【コピーライト表記】
©nagano