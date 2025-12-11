サンタ帽をかぶったちいかわパンをクリスマス限定で発売/冬季限定のドリンクやギフト向けの瓶ジャム･紅茶缶も【ちいかわベーカリー】

「ちいかわベーカリー」は、2025年12月12日から12月28日までの期間限定で、ちいかわ･ハチワレ･うさぎのクリスマスをテーマにしたパンを発売する。

また、2025年11月28日から、冬季限定のドリンクやノベルティ、瓶入りのジャムや紅茶缶など、さまざまなアイテム･特典をラインアップしている。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

〈クリスマス限定のパン3種〉

◆ちいかわパン(サンタ):650円

サンタ帽をかぶったちいかわパンに、きのこシチューを入れた。

◆ハチワレパン(サンタ):650円

サンタ帽をかぶったハチワレパンに、いちごミルクを入れた。

◆うさぎパン(サンタ):650円

サンタ帽をかぶったうさぎパンに、チーズクリームを入れた。

サンタ帽を被ったちいかわ･ハチワレ･うさぎのパン

〈冬季限定のドリンクメニュー〉

11月28日からは、冬にぴったりなホットドリンクやオリジナルラテアートドリンクなどを販売中。「ちいかわベーカリー」のロゴマークが入ったオリジナルのテイクアウトカップで提供する。

◆ホットカフェラテ(オリジナルラテアートつき):690円

◆ホット抹茶ラテ(オリジナルラテアートつき):720円

ホットカフェラテまたはホット抹茶ラテを注文した人は、ラテアート3種(ちいかわ･ハチワレ･うさぎ)から好きな絵柄を選べる。

ホットカフェラテ/ホット抹茶ラテ

◆ホットコーヒー/ホットティー:590円

ホットコーヒー/ホットティー

◆ホットチョコレート:790円

11月28日〜12月28日までの期間限定。

ホットチョコレート

◆クラムチャウダー:790円

11月28日〜12月28日までの期間限定。

クラムチャウダー

〈ジャムや紅茶缶など、ギフト向けグッズも〉

◆ジャム(ちいかわのいちごバター):950円

◆ジャム(ハチワレのブルーベリーバター):950円

◆ジャム(うさぎのさつまいもバター):950円

ジャム3種

◆紅茶缶(アッサムティー):2,400円

12月22日から販売する。

紅茶缶(アッサムティー)

◆紅茶缶(セイロンティー):2,400円

12月22日から販売する。

紅茶缶(セイロンティー)

〈コースターやステッカーがもらえる特典も〉

また、11月28日から12月28日までの間、ドリンク注文や税込3,300円以上の購入で必ずもらえる特典も用意している。

【ドリンク注文特典】

ドリンクを注文すると、1杯につき1枚、オリジナルクリスマスコースター(全3種)をランダムでプレゼントする。

※物販のドリンクは対象外。

※会計時に配布する。

【購入特典】

ちいかわベーカリーで、税込3,300円購入するごとに「オーナメント風ステッカー(全3種)」をランダムで1枚プレゼントする。

※なくなり次第終了。

※1会計につき最大3枚の配布。

※グッズポップアップショップは対象外。

ちいかわベーカリー 特典

〈ちいかわベーカリー 店舗概要〉

【所在地】

〒150-0001東京都渋谷区神宮前4丁目30-3東急プラザ表参道「オモカド」3階

【営業時間】

11:00〜20:00

【年間休日】

不定休

【延べ面積(総面積)】

61.22坪(202平方メートル)

【コピーライト表記】

©nagano

■「ちいかわベーカリー」公式サイト